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Ученые заявили, что население Земли начнет сокращаться в ближайшее десятилетие

Telegraph: население Земли начнет сокращаться в ближайшие десятилетия

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Британская газета The Telegraph со ссылкой на исследование рождаемости по всему миру, опубликованное в журнале Lancet, пишет, что население Земли начнет сокращаться в ближайшее десятилетие.

По данным издания, сокращение населения Земли будет происходить впервые с пандемии чумы в XIV веке. Причиной станет резкое снижение рождаемости. Население Земли за этот период сократилось примерно на 50 млн человек по всему миру, а население Европы — примерно на треть. Этот период стал единственным, когда численность населения планеты снижалась.

«Мировое население ... сократится впервые со времени [пандемии чумы] из-за резкого снижения показателей рождаемости», — говорится в публикации.

Журналисты отмечают, что для роста населения показатель рождаемости должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. В 2021 году мировой показатель рождаемости равнялся 2,23 ребенка на женщину, однако по прогнозу к 2050 году он может составить 1,83 ребенка, а к 2100 году — 1,59 ребенка на женщину.

В России показатель рождаемости к 2050 году может снизиться до 1,33, а к 2100 году — до 1,21 ребенка на женщину.

До этого демограф Юрий Крупнов раскритиковал идею создания в России министерства демографии.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.

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