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Прокуратура обжаловала арест актера Кологривого

Прокуратура потребовала ужесточить наказание актеру Никите Кологривому за дебош

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Александр Кряжев/РИА Новости

Административный арест актера Никиты Кологривого, помещенного в ИВС на семь суток за мелкое хулиганство, обжалован прокуратурой Новосибирской области. В ведомстве сочли наказание слишком мягким, сообщает ТАСС.

21 марта Центральный районный суд Новосибирска арестовал актера Никиту Кологривого на семь суток по делу о хулиганстве. Накануне он был задержан в Новосибирске после дебоша в местном ночном баре. Кологривый напился, приставал к официантке с требованиями интима, укусил ее за бедро и подрался с другими сотрудниками заведения.

После оглашения решения суда актер заявил, что обжаловать решение не будет.

Прокуратура изначально просила арестовать его на 15 суток и осталась недовольна вынесенным приговором. В ведомстве напомнили, что в момент совершения преступления артист находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, что считается отягчающим обстоятельством. Кроме того, деструктивное поведение Кологривого — плохой пример для подрастающего поколения.

21 марта Кологривый извинился перед девушкой, которую укусил во время дебоша.

Ранее психолог прокомментировал выходку Кологривого.

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