Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Заложницу в Петропавловске-Камчатском спасли от ветерана спецоперации

В Петропавловске-Камчатском сотрудники полиции спасли заложницу

close
100%
Shutterstock

В Петропавловске-Камчатском полицейские спасли заложницу, которую удерживал в квартире ветеран специальной военной операции (СВО). Об этом пишут СМИ, в том числе Telegram-канал Shot.

Представители правоохранительных органов взяли штурмом квартиру на Кроноцкой улице. Они спустили пострадавшую по лестнице с третьего этажа.

Как пишет Shot, переговорщики пытались уговорить 32-летнего местного жителя отпустить заложницу, а он угрожал женщине ножом.

Сейчас мужчина, державший женщину в заложниках, задержан.

Также появились показания очевидцев. По их словам, около трех часов назад в одном из подъездов на улице Кроноцкой они услышали крики. Кто-то вызвал полицию. После короткого диалога с представителями правопорядка мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже.

Ранее сообщалось, что мужчина по имени Никита две недели назад, 5 марта, вернулся из зоны СВО в связи с ранением. До этого мужчина был судим по статье УК РФ 111 «причинение тяжкого вреда здоровью». Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее психиатр рассказал, чем опасны постоянные навязчивые мысли и как от них избавиться.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами