Заложницу в Петропавловске-Камчатском спасли от ветерана спецоперации

В Петропавловске-Камчатском полицейские спасли заложницу, которую удерживал в квартире ветеран специальной военной операции (СВО). Об этом пишут СМИ, в том числе Telegram-канал Shot.

Представители правоохранительных органов взяли штурмом квартиру на Кроноцкой улице. Они спустили пострадавшую по лестнице с третьего этажа.

Как пишет Shot, переговорщики пытались уговорить 32-летнего местного жителя отпустить заложницу, а он угрожал женщине ножом.

Сейчас мужчина, державший женщину в заложниках, задержан.

Также появились показания очевидцев. По их словам, около трех часов назад в одном из подъездов на улице Кроноцкой они услышали крики. Кто-то вызвал полицию. После короткого диалога с представителями правопорядка мужчина забаррикадировался в квартире на третьем этаже.

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