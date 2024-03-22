Три человека пострадали при пожаре в многоэтажке Саратова

После пожара на кровле пятиэтажного дома в центре Саратова троим людям потребовалась медицинская помощь. Один человек был госпитализирован, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Позже трое человек обратились за медицинской помощью, из них один был госпитализирован с отравлением продуктами горения,» — уточнили в управлении.

Пожар на кровле дома №175 по улице Челюскинцев произошел ночью в пятницу. На месте происшествия работали 10 пожарных расчетов.

Спасатели эвакуировали 16 человек и потушили открытый огонь на кровле здания. Изначально в ГУ МЧС по Саратовской области сообщали об отсутствии пострадавших.

21 марта в Набережных Челнах мальчик нашел зажигалку и устроил пожар в трех квартирах.

До этого в Забайкалье первоклассник вместе с другом устроил пожар на площади 1200 квадратных метров.

Также в Казани детская игра закончилась пожаром в доме с месячным младенцем.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.