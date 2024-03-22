Власти ужесточат контроль за стандартами продукции

Министерство промышленности и торговли, министерство финансов и Росстандарт утвердили законопроект, который требует от производителей направлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым производятся их товары. Особое внимание уделено продуктам питания, пишет газета «Известия».

Еще в конце 2023 года группа депутатов от партии «Единая Россия» под руководством Надежды Школкиной представила в Государственную думу РФ поправки к закону о стандартизации. Предложение заключается в обязательной отправке производителями на экспертизу в Росстандарт внутренних стандартов и технических условий, на которых основывается производство товаров. Это требуется делать в случае публичного заявления производителей о соблюдении этих правил (маркировка на упаковке, упоминание стандартов в декларациях соответствия и другие документы).

Парламентарии не уточнили конкретные группы товаров, о которых идет речь, но отметили, что основное внимание уделяется продуктам питания, где проблема с некачественной продукцией является особенно острой и «чувствительной для различных групп населения».

Данные показывают, что объем товаров, не соответствующих заявленным требованиям и нормам на упаковке, составляет от 60 до 80% (более 60% для рыбы, более 50% для молока). По мнению депутатов, если производитель выпускает продукцию в соответствии с ГОСТом и заявляет об этом, то он несет ответственность за это. Но при использовании собственных стандартов и технических условий такой ответственности нет.

Для устранения правовой неопределенности и повышения доверия потребителей к безопасности и качеству товаров, произведенных по внутренним стандартам и ТУ, депутаты предложили законодательные изменения. Пока неясно, какие санкции будут применены к нарушителям, так как поправки к Кодексу административных правонарушений или к Уголовному кодексу еще не внесены в Госдуму.

Министерство финансов поддержало законопроект, не предусматривающий увеличения бюджетных расходов. Роспотребнадзор сообщил об уменьшении доли проб продукции питания, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим (с 3,8% в 2019 году до 3,3% в 2023 году) и физико-химическим показателям (с 3,7 до 3%).

Ранее сообщалось, что магазинам могут разрешить бесплатно раздавать продукты.