Россияне рассказали, на что чаще всего отвлекаются в рабочее время

Большинство — 77% — опрошенных россиян заявили, что чаще всего во время работы отвлекаются на общение в мессенджерах и соцсетях. Это показало исследование «HR Lab. – Лаборатория HR Инноваций» и платформы «Академия Здоровья» для Аналитического центра «АльфаСтрахование», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 54% признали, что периодически бездумно прокрастинируют, пролистывая ленты друзей.

68% часть рабочего времени тратят на просмотр новостей и информационных пабликов, что не связано никак с трудовыми обязанностями. 62% регулярно совершают покупки в интернет-магазинах и, соответственно, тратят время на поиск нужных товаров.

28% занимаются учебой. 11% — подрабатывают. Смотрят фильмы и клипы, а также слушают музыку 25% опрошенных. 18% — читают книги. 15% — увлекаются онлайн-играми. 10% — разгадывают кроссворды, ребусы и головоломки. 6% — рисуют.

Регулярно курят 73% респондентов. 68% отвечают на личные звонки в рабочее время.

5% периодически решают личные вопросы под предлогом рабочих выездов. А 2% признались, что иногда на рабочем месте спят. Но чаще всего — в обеденное время.

84% участников опроса работают в офисах. Остальные имеют возможность работать удаленно или у них выездной характер деятельности.

«Мы предложили участникам опроса определить, что из перечисленного ими больше всего влияет на эффективность работы. Наши респонденты справедливо отметили, что чрезмерное использование соцсетей. При этом основная проблема кроется в том, что времени на выполнение рабочих задач остается меньше. Для многих зависание в соцсетях — способ отвлечься от рутины, переключиться и даже в какой-то степени избежать выгорания. Это касается тех сотрудников, которые со своими обязанностями справляются, но понимают, что ищут как-то способы компенсации визуальной и ментальной усталости. В этой ситуации может помочь изменение подхода к организации рабочих задач, например, или режима отдыха. Чтобы рабочие процессы не становились механическими, где это возможно, а приводили к повышению эффективности и самого сотрудника, и его направления», — прокомментировала Алиса Безлюдова, директор департамента маркетинга «Медицина» «АльфаСтрахование».

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