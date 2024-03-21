Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Йошкар-Оле из общежития университета эвакуировали 437 человек из-за пожара

В Йошкар-Оле загорелось общежитие университета

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

В Республике Марий Эл загорелось общежитие Марийского государственного университета. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Йошкар-Оле. Изначально очевидцы сообщили о задымлении на четвертом этаже здания.

«К месту вызова были направлены подразделения йошкар-олинского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили в МЧС.

К приезду пожарных огонь охватил 18 квадратных метров площади комнаты. К тушению пожара привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

Специалисты оперативно эвакуировали 437 человек. Еще двоих спасли. Во время инцидента никто не пострадал. О причинах задымления информация отсутствует.

Ранее в Набережных Челнах мальчик нашел зажигалку и устроил пожар в трех квартирах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами