В Йошкар-Оле из общежития университета эвакуировали 437 человек из-за пожара

В Республике Марий Эл загорелось общежитие Марийского государственного университета. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в Йошкар-Оле. Изначально очевидцы сообщили о задымлении на четвертом этаже здания.

«К месту вызова были направлены подразделения йошкар-олинского пожарно-спасательного гарнизона», – сообщили в МЧС.

К приезду пожарных огонь охватил 18 квадратных метров площади комнаты. К тушению пожара привлекли 36 человек и 11 единиц техники.

Специалисты оперативно эвакуировали 437 человек. Еще двоих спасли. Во время инцидента никто не пострадал. О причинах задымления информация отсутствует.

Ранее в Набережных Челнах мальчик нашел зажигалку и устроил пожар в трех квартирах.