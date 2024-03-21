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В Набережных Челнах мальчик нашел зажигалку и устроил пожар в трех квартирах

В Набережных Челнах из-за шалости мальчика произошел пожар в трех квартирах

В Набережных Челнах шалость ребенка привела к пожару в трех квартирах. Об этом сообщает KazanFirst.

По словам самого девятилетнего мальчика, в тот момент он находился дома один, так как отец был на работе, а беременная мать отправилась в больницу на УЗИ. Ребенок нашел на балконе зажигалку и ватную палочку, которую поджег.

Позже школьник потушил предмет, оставил на коробке на балконе и отправился заниматься другими делами. О пожаре он узнал только когда соседи стали стучать в дверь.

В результате обшивка балкона в квартире сгорела до металлического каркаса. На этаже выше сгорели рама и обшивка, в квартире над ним выгорели обшивка стен и пола.

Площадь возгорания составила 14 квадратных метров. Во время инцидента никто не пострадал.

Ранее в Забайкалье первоклассник вместе с другом устроил пожар на площади 1200 квадратных метров.

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