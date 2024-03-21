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На Украине раскрыли преступную группировку, помогавшую уклонистам

Украинская полиция изъяла у помогавших уклонистам чиновников $1,2 млн

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Национальная полиция в Полтавской области

Национальная полиция Украины сообщила в Telegram-канале о разоблачении преступной группировки с участием чиновников, которые торговали фиктивными справками об инвалидности для желающих «откосить» от призыва в армию.

«В Запорожье полиция разоблачила коррупционную схему с участием должностных лиц МСЭК (медико-социальной экспертизы. — «Газета.Ru») – изъяты наличные деньги более чем на $1 200 000», — сообщили в пресс-службе.

По данным спецслужб, неназванное должностное лицо центра медико-социальной экспертизы влиял на руководителей подчиненных комиссий, в результате чего военнообязанные могли получить фиктивную группу инвалидности. За свои услуги коррупционеры брали $300 с человека, а за «нужный диагноз» — $3,5 тысячи.

В результате обысков по местам работы и проживания участников коррупционной схемы было изъято более $1 миллиона, €103 тысячи евро, 3,2 миллиона гривен (более $82 тысяч), а также два килограмма психотропов и записи черновой бухгалтерии.

Ранее приговор по делу жителя Забайкалья, который отказался служить в рядах российской армии, вынес Читинский гарнизонный военный суд.

Ранее стало известно, что в Тюменской области уклонистов вычисляют через родственников и мессенджеры.

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