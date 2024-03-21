Москвичку арестовали за продажу собственного ребенка

В Москве суд заключил под стражу подозреваемую в продаже своего ребенка. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии правоохранителей, в 2020 году 33-летняя женщина родила девочку. После этого подсудимая передала младенца другой фигурантке процесса. Вторая в последствии зарегистрировала ребенка как своего.

В действиях подозреваемой правоохранители усмотрели признаки торговли людьми. Сама женщина свою вину не признала. Фигурантка процесса против ареста возражала.

На данный момент специалисты продолжают расследование. Процесс находится на контроле в прокуратуре Москвы.

Ранее в Волгограде нашли работорговца, который похищал бездомных и ссылал их на фермы Калмыкии и Астраханской области.