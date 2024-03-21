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При задержании подозреваемого в Луганске пострадали пять полицейских

В Луганске мужчина при задержании подорвал бомбу, пятеро сотрудников МВД ранены

Пять сотрудников министерства внутренних дел пострадали в Луганске при задержании подозреваемого, возбуждено дело о посягательстве на жизнь силовиков. Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета (СК) по Луганской народной республике (ЛНР) Елена Марковская, чьи слова передает РИА Новости.

Согласно информации сотрудницы СК, инцидент произошел накануне вечером в Ольховском квартале Луганска. Сотрудники МВД задержали мужчину в такси, в этот момент злоумышленник привел в действие взрывное устройство.

«Пять стражей порядка получили осколочные ранения и контузии», — рассказала она.

По словам Марковской, подозреваемый, личность которого на данный момент устанавливается, погиб. Следователи осмотрели место инцидента и назначили необходимые экспертизы. Заведено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В октябре в городе Пушкин (входит в состав Санкт-Петербурга) полицейский автомобиль врезался в Mercedes-Benz.

Ранее под Парижем 15 человек напали на полицейского, который сидел один в служебной машине.

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