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Пенсионер пытался изнасиловать прохожую в Новочебоксарске

В Чувашии будут судить пенсионера, который пытался изнасиловать прохожую

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Новочебоксарске в суд передано уголовное дело в отношении пожилого мужчины, который обвиняется в попытке изнасилования прохожей. Об этом сообщает СУ СК РФ по Чувашской республике.

По данным следствия, нападение на прохожую совершил 64-летний местный житель, мужчина напал на женщину во дворах жилых домов и попытался ее изнасиловать. Пострадавшую спас автомобилист, который вызвал полицию и защитил женщину.

Злоумышленник скрылся с места преступления, но был задержан и заключен под стражу. В отношении пожилого мужчины было возбуждено уголовное дело, его материалы переданы в суд для рассмотрения.

Ранее мужчина получил 8,5 года колонии за изнасилование знакомой в магазине.

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