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Супруги приютили бездомную кошку, которая попыталась сорвать им свадьбу

Fox News: в США муж с женой забрали бездомную кошку, пытавшуюся сорвать им свадьбу

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gatsby.and.daisy/TikTok

Супруги из США приютили бездомную кошку, которая попыталась сорвать им свадьбу, пишет Fox News.

Как рассказала женщина по имени Кара, когда ее супруг зачитывал свадебную клятву во время церемонии, его речь прервала кошка, которая начала громко мяукать.

«Все гости в этот момент начали смеяться. Это было самое яркое событие вечера», — вспоминает американка.

Женщина признается, они с супругом «огромные кошатники», поэтому такое эффектное появление животного на свадьбе стало настоящей изюминкой. Более того, Кара с мужем решили забрать кошку с собой, дав ей кличку Дэйзи.

«Она самая ласковая кошка и больше всего на свете любит проводить день, свернувшись калачиком в наших свитерах», — рассказала женщина.

Ранее пользователей соцсетей удивила кошка с окрасом на морде, похожим на маску, удивила соцсети.

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