В Дмитрове девочка спасла всю семью во время пожара

В подмосковном Дмитрове 15-летняя девочка-подросток спасла свою семью во время ночного пожара в квартире. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в Дмитрове в ночь на 21 марта, 15-летняя школьница открыла дверь своей комнаты и увидела, что в доме пожар, огонь уже подбирался к входной двери. Девочка не растерялась, она открыла окно, позвонила в экстренные службы, разбудила отца, мать и младшую сестру.

Родителям удалось выбраться из квартиры, в гостиной осталась ее 12-летняя сестра, школьница выбралась на балкон, руками разбила стекло в комнате и попыталась вытащить девочку.

«У меня все руки были в крови, было очень больно, — говорит школьница. Когда я разбила стекло, на меня просто пыхнуло из зала этим жутким дымом, но я все равно хотела туда залезть, кричала, чтобы сестренка ко мне подошла», — поделилась школьница.

Детей спасли пожарные, младшая из девочек получила сильное отравление продуктами горения, она находится в отделении реанимации. По предварительной версии, причиной пожарам могла стать непотушенная сигарета, от которой загорелась туалетная бумага.

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