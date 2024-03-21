В Тюмени женщина очнулась после операции с серьезным ожогом спины

Женщина из Тюмени повторно оказалась в больнице после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка обратилась в больницу, где врачи сделали все необходимые манипуляции. После операции пациентка не почувствовала боли, так как все еще была под действием анестезии. Она ощутила только жжение, но ее заверили, что волноваться не стоит.

Дома россиянка заметила под лопаткой повязку, под бинтами была сгоревшая кожа. После этого она снова оказалась в медучреждении. Некоторое время она не могла спать на спине. В последствии выяснилось, что на столе, где в первый раз проводили операцию, находился нейтральный электрод.

Пациентка подала на больницу в суд. Медиков признали виновными и обязали выплатить 350 тысяч рублей.

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