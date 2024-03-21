Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тюмени женщина очнулась после операции с серьезным ожогом спины

В Тюмени женщина отсудила у врачей деньги за сильный ожог спины

close
100%
Shutterstock

Женщина из Тюмени повторно оказалась в больнице после операции. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянка обратилась в больницу, где врачи сделали все необходимые манипуляции. После операции пациентка не почувствовала боли, так как все еще была под действием анестезии. Она ощутила только жжение, но ее заверили, что волноваться не стоит.

Дома россиянка заметила под лопаткой повязку, под бинтами была сгоревшая кожа. После этого она снова оказалась в медучреждении. Некоторое время она не могла спать на спине. В последствии выяснилось, что на столе, где в первый раз проводили операцию, находился нейтральный электрод.

Пациентка подала на больницу в суд. Медиков признали виновными и обязали выплатить 350 тысяч рублей.

Ранее в Чите суд обязал роддом выплатить семье восемь миллионов рублей за покалеченного младенца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами