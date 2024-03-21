Неизвестный открыл стрельбу на улице в Нижегородской области

Жителей поселка Новое Доскино напугал неизвестный мужчина, который бродил по улицам с ружьем. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент Нижний Новгород».

О неизвестном мужчине, который бродил по улицам поселка Новое Доскино с оружием сообщили местные жители. Зоозащитники заявили, что неизвестный стрелял по собакам.

По данным портала News.NN на место выехала полиция, все въезды в поселок оцеплены, правоохранители устанавливают личность и разыскивают злоумышленника.

Ранее в Татарстане задержали подростка с ружьем, идущего в сторону школы.