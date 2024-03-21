Незнакомец предлагал подросткам вступить в интимную связь в будке охранника в Новосибирске

В Новосибирске полиция проверяет сообщения о незнакомце, который приставал к подросткам на улице. Об этом сообщает в Telegram-канале «ЧП Новосибирск».

О подозрительном мужчине, который приставал к подросткам и предлагал им вступить в интимные отношения, рассказали в социальных сетях сами школьники.

По данным местных СМИ злоумышленник представился охранником местной стройки и делал детям неприличные предложения, предлагая пройти в будку охраны. После появления информации в сети полиция начала проверку, личности школьников и мужчины устанавливаются.

Ранее в Нижневартовске таксист заблокировал двери авто и домогался 15-летней девочки.