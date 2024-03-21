Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Тольятти пятиклассница выкурила электронную сигарету и оказалась в больнице

В Тольятти пятиклассница попала в больницу из-за курения электронной сигареты

close
100%
Shutterstock

В школе Тольятти пятиклассницу госпитализировали после того, как она выкурила электронную сигарету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после публикации в интернете. По предварительной информации, причиной плохого самочувствия ребенка стала именно электронная сигарета. О состоянии девочки не сообщается.

«В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. В ходе мероприятий дадут оценку действиям надзорных органов и действиям администрации школы.

Ранее в Башкирии пятиклассница поругалась с родителями из-за вейпа и пришла в детский дом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами