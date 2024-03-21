В Тольятти пятиклассница выкурила электронную сигарету и оказалась в больнице

В школе Тольятти пятиклассницу госпитализировали после того, как она выкурила электронную сигарету. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.

Правоохранители обратили внимание на ситуацию после публикации в интернете. По предварительной информации, причиной плохого самочувствия ребенка стала именно электронная сигарета. О состоянии девочки не сообщается.

«В настоящее время ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь», – сообщается в публикации.

На данный момент правоохранители проводят проверку. В ходе мероприятий дадут оценку действиям надзорных органов и действиям администрации школы.

Ранее в Башкирии пятиклассница поругалась с родителями из-за вейпа и пришла в детский дом.