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Школьник перевел мошенникам более 500 тысяч рублей с карты отца за бонусы в Roblox

В Якутии ребенок перевел мошенникам деньги отца, чтобы получить бонусы в игре

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Ilya Naymushin/Reuters

В Якутске 10-летний мальчик перевел мошенникам все сбережения отца ради получения бонусов в популярной игре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в правоохранительные органы обратился 48-летний житель Якутска, мужчина сообщил, что с его счета исчезло более 550 тысяч рублей. Выяснилось, что его 10-летний сын нашел в сети ссылку на канал, где ему пообещали бесплатные бонусы для игры Roblox.

Ребенок вступил в переписку с неизвестными, которые попросили у него номера телефонов родителей, а позднее убедили мальчика отправить им смс-коды. Ничего не подозревающий мальчик, надеясь получить бонусы, сделал все, что ему говорили.

Вечером отец обнаружил пропажу 557 тысяч рублей с банковского счета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее девятилетняя школьница перевела аферистам деньги матери, чтобы стать популярной в сети.

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