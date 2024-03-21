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В Москве полицейские начали проверку после сообщений о появлении догхантера

Полиция в Москве организовала проверку после сообщений о появлении догхантера

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Shutterstock

Полиция организовала проверку на фоне сообщений о том, что в московской Коммунарке появился догхантер, который раскидывает приманки для собак с рыболовными крючками. Об этом »Москве 24» рассказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

Он уточнил, что местная жительница написала жалобу в межмуниципальный отдел «Коммунарский» МВД России.

«Одну из них (приманок. – прим. ред.) съел ее питомец, после чего гражданке пришлось обратиться в ветеринарную клинику», – отметил Васенин.

19 марта Telegram-канал «Это Москва» сообщал, что неизвестный разбросал фаршированное металлическими крючками мясо по территории ЖК «Москвичка» в Коммунарке. К тому времени было известно как минимум о трех пострадавших животных. Отмечалось, что их хозяева уже обратились в полицию, но добиться помощи от участкового пока не смогли. Они стали изучать записи с камер видеонаблюдения, однако выяснилось, что на территории жилого комплекса есть слепые зоны, которые не попадают в объективы.

Ранее сообщалось, что в Рязани догхантер отстреливал собак и ранил случайную прохожую в щеку.

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