В Москве мужчина перевел мошенникам 5 млн рублей после рекламы с иллюзией лошади

Москвич сам связался с мошенниками и перевел им пять миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Мужчина хотел стать инвестором и искал в интернете доступные варианты. В какой-то момент он заметил ролик с оптической иллюзией. На видео авторы призывали зрителя написать им, если он видит лошадь, которая бежит в противоположную сторону по отношению к другим.

В беседе с москвичом мошенники предложили вложить деньги в криптовалюту. Чтобы начать, мужчина должен был пополнить счет на бирже путем отправки средств на карты других лиц.

Россиянин выполнил все условия и, когда он «заработал» $93 тыс., то решил вывести деньги. Выяснилось, что для этого нужно внести залог в размере 2,5 млн рублей. Деньги пострадавший также отправлял на разные карты.

Позже мошенники потребовали еще один платеж, но мужчина уже понял, что его обманули и обратился в полицию.

Ранее в Москве мужчина показал по видеосвязи холодильник потенциальному покупателю и лишился почти 15 тысяч рублей.