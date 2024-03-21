«Ты что, тупой?»: в Приморье водитель выгнал из салона ребенка с банкой газировки

Водитель маршрутки из Приморья потребовал покинуть салон, заметив у ребенка банку с газировкой. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в городе Артем. По словам очевидцев, ребенок хотел зайти в салон с напитком, но мужчина за рулем заметил, что банка открыта и стал выгонять пассажира.

«Ты что, тупой?» – задал мужчина вопрос после того, как мальчик сказал, что не разольет газировку.

Водитель сказал ему либо оставить банку на остановке, или выйти и допить ее. После этого ребенок решил выкинуть напиток, но, когда он сделал это, маршрутка уже уехала. При этом, как сообщил свидетель, пассажир попросил не уезжать.

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