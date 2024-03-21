Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Ты что, тупой?»: в Приморье водитель выгнал из салона ребенка с банкой газировки

В Приморье водитель маршрутки выгнал ребенка из-за открытой банки с газировкой

Водитель маршрутки из Приморья потребовал покинуть салон, заметив у ребенка банку с газировкой. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

Инцидент произошел в городе Артем. По словам очевидцев, ребенок хотел зайти в салон с напитком, но мужчина за рулем заметил, что банка открыта и стал выгонять пассажира.

«Ты что, тупой?» – задал мужчина вопрос после того, как мальчик сказал, что не разольет газировку.

Водитель сказал ему либо оставить банку на остановке, или выйти и допить ее. После этого ребенок решил выкинуть напиток, но, когда он сделал это, маршрутка уже уехала. При этом, как сообщил свидетель, пассажир попросил не уезжать.

Ранее в Липецке водитель автобуса выгнал школьника из-за непрошедшей оплаты проезда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами