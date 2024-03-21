В Санкт-Петербурге судят брачного афериста, обманувшего десятки женщин

В Санкт-Петербурге судят брачного афериста Дмитрия Фролова. Ему грозит 16 лет колонии по двум статьям – кража и мошенничество. За год с момента задержания преступника количество обманутых им женщин выросло до 24, а сумма ущерба – до 30,9 млн рублей, сообщает kp.ru.

В общей сложности брачный аферист ездил по стране под чужими именами в течение 10 лет, поэтому точное число его жертв пока неизвестно. Он знакомился с женщинами через приложения, а затем жил за их счет, представляясь одиноким бизнесменом. Для убедительности на первое свидание аферист старался приезжать на дорогих машинах с личным водителем.

На данный момент доказано, что брачный аферист обманывал женщин в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве и Подмосковье, Воронеже, Волгоградской, Владимирской, Самарской областях, сообщили изданию в объединенной пресс-службе судов Петербурга. Задержали его в марте прошлого года после обмана 31-летней матери-одиночки, которую он вынудил поменять машину и похитил у нее 2,5 млн рублей.

Сам преступник отказывается признавать вину, при этом заявляет, что раскаялся и просит его отпустить. Как сообщил источник издания, расследование еще ведется, заводятся новые уголовные дела, а жертвы продолжают выходить на связь с полицией.

Напомним, в начале года психолог из Хабаровска попалась на уловки брачного афериста и лишилась сбережений – она отдала мошеннику 1,5 млн рублей. До этого в Москве суд приговорил брачного афериста, выманившего 23 млн рублей, к пяти годам лишения свободы.

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