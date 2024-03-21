Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россия направит в ЦАР учителей русского языка

РФ направит учителей в ЦАР для внедрения русского языка в систему образования

close
100%
Jerome Delay/AP

Россия направит в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) российских преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.

21 марта в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства образования ЦАР с руководством Минпросвещения России. Стороны обсудили проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги.

«Российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что правительство Центральноафриканской Республики видит большой потенциал в развитии сельского хозяйства и животноводства в стране и рассчитывает на приток российских инвестиций в эти отрасли.

Ранее в ЦАР заявили, что не против увеличения числа российских военных специалистов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами