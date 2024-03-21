Россия направит в ЦАР учителей русского языка

Россия направит в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) российских преподавателей для внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного. Об этом говорится в Telegram-канале посольства РФ в Банги.

21 марта в режиме видеоконференции состоялось рабочее совещание представителей министерства образования ЦАР с руководством Минпросвещения России. Стороны обсудили проекта строительства российско-центральноафриканского учебного комплекса в пригороде Банги.

«Российская сторона сообщила о решении направить в ЦАР российских преподавателей с целью внедрения в национальную образовательную программу русского языка в качестве иностранного», — говорится в сообщении.

До этого премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил, что правительство Центральноафриканской Республики видит большой потенциал в развитии сельского хозяйства и животноводства в стране и рассчитывает на приток российских инвестиций в эти отрасли.

Ранее в ЦАР заявили, что не против увеличения числа российских военных специалистов.