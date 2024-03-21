Бездомный россиянин избил и ограбил женщину на улице

В Дзержинске Нижегородской области бездомный рецидивист избил и ограбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Попова. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленник с силой бьет прохожую по лицу, а затем отбирает у нее вещи, продолжая применять физическое насилие. Мужчина украл у женщины документы, ключи и 500 рублей.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении вышел из мест лишения свободы полгода назад и был судим за разбой, кражи и сексуальное насилие. По версии правоохранительных органов, он также причастен к двум кражам инструментов из бытовки в феврале и начале марта, сообщает NewsNN.

Ранее в Москве мужчина стал свидетелем преступления и отобрал у грабителя сумку с 46 млн рублей.