Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бездомный россиянин избил и ограбил женщину на улице

В Дзержинске бездомный избил и ограбил женщину на улице

В Дзержинске Нижегородской области бездомный рецидивист избил и ограбил 58-летнюю женщину. Об этом сообщает Telegram-канал NewsNN.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Попова. На кадрах с места происшествия видно, как злоумышленник с силой бьет прохожую по лицу, а затем отбирает у нее вещи, продолжая применять физическое насилие. Мужчина украл у женщины документы, ключи и 500 рублей.

Сообщается, что подозреваемый в преступлении вышел из мест лишения свободы полгода назад и был судим за разбой, кражи и сексуальное насилие. По версии правоохранительных органов, он также причастен к двум кражам инструментов из бытовки в феврале и начале марта, сообщает NewsNN.

Ранее в Москве мужчина стал свидетелем преступления и отобрал у грабителя сумку с 46 млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами