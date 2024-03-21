Пенсионер поджег дом родственницы из-за спора о холодильнике

В Викуловском районе Тюменской области вынесен приговор местному жителю, который преследовал бывшую сожительницу сына и пытался сжечь ее дом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.

По данным следствия неоднократно судимый житель Тюменской области состоял в дружеских отношениях с семьей соседей, его сын долгое время жил вместе с дочерью главы семейства.

Когда пара рассталась, свекру не понравилось, что бывшая невестка отказалась делить с его сыном совместно нажитое имущество. В один из дней пенсионер ворвался в дом женщины, избил ее и ее мать. Спустя несколько дней злоумышленник распивал спиртные напитки и вспомнил, что женщина не вернула сыну холодильник, телевизор и швейную машинку и решил сжечь ее дом.

Он принес на крыльцо мусор, облил его бензином и поджег, пламя потушили соседи, пострадавших нет. Приговором суда россиянину назначено наказание в виде 2 лет и трех месяцев с отбыванием в колонии- поселении.

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