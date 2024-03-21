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Двоих студентов отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д

В Саратовской области студентов отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д

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Depositphotos

В Саратовской области двоих студентов 17 и 19 лет отправили в колонию за попытку диверсии на ж/д. об этом сообщает пресс-служба Саратовского областного суда.

По информации суда, инцидент произошел в мае прошло года, когда неизвестный в мессенджере предложил студенту поджечь два релейных шкафа на ж/д станции «Жасминная» за вознаграждение в 30 тысяч рублей. Юноша согласился и привлек к делу 17-летнюю знакомую из другого колледжа.

Пара взяла гвоздодер с керосином и попыталась вскрыть металлические двери корпусов релейных шкафов, однако мероприятие не увенчалось успехом. В это время к ним стал приближаться автомобиль с сотрудниками ОАО «РЖД» и студенты скрылись.

Суд признал их виновными в преступлении, предусмотренным уголовной статьей о покушении на диверсию группой лиц по предварительному сговору. Юноше назначили наказание в виде девяти лет и шести месяцев заключения. Первые три года молодой человек проведет в тюрьме, а оставшийся срок будет отбывать в колонии строгого режима. Девушку осудили на четыре года и шесть месяцев колонии общего режима.

Ранее в Белгородской области арестовали подозреваемого в подготовке терактов против военных.

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