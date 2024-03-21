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Верховный суд рассмотрит жалобу Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском вузе

Коллегия Верховного суда рассмотрит жалобу напавшего на вуз пермяка Бекмансурова

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Максим Кимерлинг/РИА Новости

Четвертый состав судебной коллегии Верховного суда России рассмотрит апелляционную жалобу Тимура Бекмансурова, устроившего нападение на Пермский государственный национальный исследовательский университет. Это следует карточки производства, которая опубликована на официальном сайте Верховного суда.

Отмечается, что Бекмансуров пытается смягчить пожизненный срок, который ему назначил суд первой инстанции. Дата рассмотрения апелляционной жалобы пока не назначена.

20 сентября 2021 года студент-первокурсник Тимур Бекмансуров пришел к Пермскому госуниверситету с огнестрельным оружием. На улице при входе в университетский корпус он открыл стрельбу по людям. Всего он сделал порядка 30 выстрелов. Студенты и преподаватели выпрыгивали из окон здания, пытаясь спастись.

28 декабря 2022 года Пермский краевой суд приговорил Бекмансурова к пожизненному заключению. Суд признал Бекмансурова вменяемым и виновным по шести пунктам обвинения.

Дело начали рассматривать 5 сентября. Бекмансуров полностью признал свою вину на первом заседании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

9 января Бекмансуров подал апелляцию.

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