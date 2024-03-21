Десятилетний школьник сломал оба бедра, катаясь с горки «паровозиком»

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу (МОДКТОБ) поступил школьник с жалобами на острую боль в области обоих бедер, мальчик катался с горки с друзьями. Об этом сообщает Минздрав Московской области.

10-летний ребенок катался с горки «паровозиком» и получил серьезную травму, медики диагностировали у него перелом бедер. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

«После всех диагностических мероприятий проведено хирургическое лечение — отломки костей сопоставлены и фиксированы титановыми эластичными стержнями», — рассказал главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОДКТОБ Александр Григорьев.

После курса реабилитации и полного восстановления мальчика ждет повторная операция, ему удалят установленные металлические конструкции.

Ранее школьницу госпитализировали с переломом позвоночника после падения с лошади.