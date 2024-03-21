Психолог объяснила, почему важно научиться принимать помощь

Важно понять, что просить о помощи и принимать ее — не значить быть «маленьким и слабым». Об этом в интервью РИАМО сообщила специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Умение договариваться о помощи, по ее словам, говорит о зрелости человека и о понимании им своих потребностей.

«Попробуйте разобраться, почему у вас такие убеждения. Возможно, дело в твердой уверенности, что любая поддержка должна быть вознаграждена? Однако знайте, что так считают далеко не все», — подчеркнула эксперт.

Он добавила, что отношение к помощи окружающих формируется еще в детстве.

«Если в ответ на обращение к маме, чтобы та вытерла нос или подтянула колготки, малыш слышал: «Ты что, маленький? Сам можешь справиться», скорее всего, став взрослым, он будет считать призывы о взаимовыручке чем-то недостойным», — объяснила психолог.

Преподаватель истории школы «Новый взгляд», аспирант ВШЭ Нияз Галявиев до этого рассказал, как развить у ребенка критическое мышление. Он посоветовал чаще обсуждать с детьми различные ситуации. Речь идет как о бытовых жизненных событиях, так и о сюжетах в книгах и фильмах.

Ранее психолог раскрыла простой способ стать счастливым.