В Кургане пьяная медсестра устроила в больнице разборки с табором цыган и полицией. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник из медицинской сферы.

По информации агентства, предположительно, находившаяся в состоянии опьянения медсестра пыталась сделать укол ребенку цыганки в больнице. Однако женщина не дала нетрезвой сотруднице этого сделать и, нецензурно выражаясь, выгнала ее из палаты.

Медсестра пожаловалась на произошедшее мужу, который приехал в больницу и напал на цыганку. После этого на место прибыли 15 человек из ее табора. Сотрудники медучреждения вызвали охрану и полицию. Сообщается, что главврач до поздней ночи успокаивала приехавших.

После инцидента медсестру уволили, сообщает Ura.ru. Цыганка написала на ее мужа заявление в полицию.

Ранее в Сибири произошла массовая драка с участием цыган.