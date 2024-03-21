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Ролик «РГ Медиа» получил награду в конкурсе «Лучшее корпоративное видео»

«РГ Медиа» наградили за ролик о смысле журналистики

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Shutterstock

Ролик «РГ Медиа» получил награду в конкурсе «Лучшее корпоративное видео», сообщила «Российская газета», отметив, что фрагменты ролика демонстрируют, какая она — настоящая журналистика.

Лауреатов наградили в рамках Московского международного фестиваля корпоративного видео (ММФКВ) на площадке Высшей школы экономики.

Жюри отметило, что 30-ти секундный видеоролик «РГ Медиа» раскрывает смысл медиа в современном мире через яркие образы и события современности.

Работы отбирались в категориях «лучшее HR-видео», «видеопрезентация», «корпоративные новостные сюжеты», «имиджевые фильмы» и других.

Конкурс «Лучшее корпоративное видео» ежегодно проводится Ассоциацией директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

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