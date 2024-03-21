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Россиянин оформил на соотечественников кредиты, чтобы купить брендовые вещи

В Чувашии юноша взял кредиты на россиян, чтобы купить брендовые вещи

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Depositphotos

В Чувашии 18-летний юноша взломал базу данных и взял кредиты на россиян, чтобы купить себе брендовые вещи. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

По версии следствия, молодой человек взломал базу, содержащую личные данные, и с марта по июнь 2023 года оформил на челябинцев онлайн-кредиты на общую сумму более 170 тысяч рублей. На похищенные таким путем деньги он приобрел для себя брендовые вещи, сообщает агентство.

По факту инцидента возбудили уголовное дело. Челябинские полицейские задержали подозреваемого юношу. Во время расследования он находился под подпиской о невыезде. На данный момент материалы дела передали в Центральный райсуд Челябинска.

Ранее россиянин ограбил АЗС в Подмосковье, чтобы избавиться от кредита.

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