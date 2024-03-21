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Назван фрукт, помогающий снизить вес и замедлить старение

ОСН: апельсины помогают похудеть и защитить кожу от УФ-излучения

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Сергей Пятаков/РИА «Новости»

Апельсин считается одним из самых полезных для здоровья человека фруктов. В числе прочего, он помогает желающим сбросить вес, так как обладает низким гликемическим индексом и быстро насыщает организм, выяснила у экспертов Общественная служба новостей. Цитрусовыми полезно перекусывать между приемами пищи, подчеркивают специалисты.

Апельсины содержат много полезной клетчатки, витаминов и медленно усваиваемой глюкозы, благодаря чего и являются важным продуктом для желающих похудеть. Также этот фрукт защищает кожу от вредного воздействия внешних факторов и УФ-излучения, замедляя процессы старения, отмечают эксперты.

В числе других полезных свойств апельсинов – поддержка работы сердечно-сосудистой системы за счет витаминов С и В9, снижение уровня холестерина, поддержание иммунитета и зрения.

Однако апельсины могут и причинить вред здоровью, предупреждают специалисты. Так, от них лучше отказаться при гастрите, язве или нарушениях работы кишечника. Также апельсины вредны для аллергиков. В день рекомендуется съедать не более двух апельсинов.

Напомним, врачи также считают, что апельсины поддерживают здоровье сосудов, нормализуют липидный обмен. Такой эффект они оказывают за счет содержания витамина C и клетчатки – в 100 г фрукта содержится половина от рекомендуемой дневной нормы витамина C.

Ранее врачи развеяли мифы о кишечных бактериях.

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