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На руднике «Пионер» пробурили треть разведывательной скважины

МЧС: на руднике «Пионер» пробурили 88 метров первой скважины

На месте обвала на руднике «Пионер» в Амурской области пробурили 88 метров разведывательной скважины. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

В ведомстве пояснили, что это почти треть от необходимых 262 метров. Там добавили, что специалисты начали бурение второй скважины.

На руднике горно-гидрометаллургического комбината в Амурской области 18 марта произошел обвал горных пород. По информации спасателей, инцидент случился на участке подземных работ. По данным МЧС, под завалами находятся 13 человек. 20 марта спецборт МЧС РФ прибыл в Благовещенск с дополнительной группой спасателей и инженеров.

Позже президент России Владимир Путин получил доклады главы МЧС России Александра Куренкова и губернатора Амурской области Василия Орлова по ситуации с обвалом на руднике «Пионер».

Ранее власти заявили об отсутствии связи с людьми под завалами в Приамурье.

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