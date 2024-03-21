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Главу «СТВ «Бузулук» будут судить за передачу с Максимом Галкиным*

Глава бузулукского телеканала ответит в суде за трансляцию передачи с Галкиным

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Руководитель «СТВ «Бузулук» попал на скамью подсудимых за распространение в СМИ информации об иностранных агентах без указания на их статус. Сообщение об этом появилось на сайте Бузулукского районного суда.

Согласно материалам дела, в феврале на бузулукском телеканале велась трансляция выпуска передачи «Лучше всех», ведущим которой с 6 ноября 2016 по 16 января 2022 года являлся Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом).

В сентябре 2022 года шоумена включили в список физлиц-иноагентов. В Минюсте тогда заявили, что артист получил финансирование от Украины при «осуществлении политической деятельности». В ответ Галкин рассказал, что деньги из украинских источников он в последний раз получал «лет десять назад», когда давал там концерты, и опроверг участие в политической деятельности.

Протокол на руководителя МУП был составлен Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области, ему вменяют злоупотребление свободой массовой информации. Дело об административном правонарушении вскоре будет рассмотрено в суде. Фигуранту грозит штраф до 5000 рублей.

Ранее Мосгорсуд оставил Галкина и Семена Слепакова (признан в РФ иностранным агентом) в реестре иноагентов.

*  признан в РФ иностранным агентом
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