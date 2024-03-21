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СК запросил арест активистки Ольги Мисик

СК запросил арест Ольги Мисик по делу об оправдании теракта против Татарского

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Следственный комитет России попросил суд заочно арестовать активистку Ольгу Мисик по делу об оправдании теракта в отношении военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом сообщается на портале общей юрисдикции города Москвы.

Документ уже находится в руках судьи, в ближайшее время по нему будет принято решение.

Как пишет ТАСС, Мисик на своей странице Miss Misik опубликовала запись, оправдывающую теракт в отношении журналиста. В отношении активистки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета).

В ноябре 2022 года МВД объявило Мисик в розыск.

В феврале этого года суд Екатеринбурга приговорил уральского пиарщика и активиста Ярослава Ширшикова к двум года колонии по делу об оправдании теракта против Татарского. Мужчину задержали в апреле 2023 года за пост в Telegram-канале.

Ранее генпрокуратура сочла «излишне мягким» 27-летний приговор Дарье Треповой, совершившей теракт против Татарского.

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