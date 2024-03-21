Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина купил на аукционе чемодан и обнаружил внутри пачки денег

LADBible: мужчина купил на аукционе потерянный чемодан и нашел внутри $11 тысяч

close
100%
Shutterstock

Мужчина рассказал, что купил на аукционе потерянный чемодан и нашел внутри $11 тысяч, пишет LADBible.

По словам мужчины, на аукционе продавали чемодан, который был потерян в аэропорту. После того как поиски владельца багажа не увенчались успехом, предмет выставили на торги спустя 100 дней. Покупатель рассказал, что заплатил за товар $11 и не знал, что лежит внутри.

Вернувшись домой, мужчина вскрыл чемодан и обнаружил внутри пачки денег. Он посчитал купюры и узнал, что кто-то потерял таким образом $11 тысяч. Впрочем, такая находка — большая редкость.

Как правило, покупатели чемоданов на подобных аукционах находят внутри сумок одежду, гигиенические средства, а также прочие вещи, которые берут с собой в путешествия.

Ранее африканцы нашли в сарае коллекцию из 200 автомобилей Mercedes и выставили их на аукцион.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами