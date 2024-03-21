Мужчина купил на аукционе чемодан и обнаружил внутри пачки денег

Мужчина рассказал, что купил на аукционе потерянный чемодан и нашел внутри $11 тысяч, пишет LADBible.

По словам мужчины, на аукционе продавали чемодан, который был потерян в аэропорту. После того как поиски владельца багажа не увенчались успехом, предмет выставили на торги спустя 100 дней. Покупатель рассказал, что заплатил за товар $11 и не знал, что лежит внутри.

Вернувшись домой, мужчина вскрыл чемодан и обнаружил внутри пачки денег. Он посчитал купюры и узнал, что кто-то потерял таким образом $11 тысяч. Впрочем, такая находка — большая редкость.

Как правило, покупатели чемоданов на подобных аукционах находят внутри сумок одежду, гигиенические средства, а также прочие вещи, которые берут с собой в путешествия.

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