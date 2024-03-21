Родители ограбивших банк подростков увидели ориентировку и сдали детей в полицию

В США дети ограбили банк и были арестованы после того, как их родители увидели полицейскую ориентировку. Об этом накануне рассказал телеканал ABC13.

19 марта ФБР арестовало мальчиков в возрасте 11, 12 и 16 лет, которых подозревают в ограблении банка в штате Техас. Перед этим бюро расследований опубликовало в соцсети Х снимок, на котором у входа в отделение банка запечатлены трое несовершеннолетних в толстовках.

«Вы узнаете этих маленьких негодяев? Хотите верьте, хотите нет, но они только что ограбили банк Wells Fargo», — говорилось в сообщении.

Его увидели родители двух предполагаемых грабителей, на которых во время налета не было масок, и обратились в полицию. Третий мальчик также был в конце концов задержан полицией и опознан свидетелями.

По некоторым данным, дети передали сотруднику банка «угрожающее сообщение», а затем получили неустановленную сумму наличных и ушли пешком. Предположительно, они были вооружены, хотя и не демонстрировали оружия. Местонахождение украденных денег пока неизвестно, кроме того, неясно, действовали ли задержанные по собственной инициативе или их подтолкнул к совершению преступления кто-то из взрослых.

ФБР заявило, что их имена и дополнительные подробности расследования не будут разглашаться. Фигурантам уголовного дела грозит условный срок или заключение в тюрьму для несовершеннолетних.

Ранее двух подростков поймали после их попытки разбить витрину и проникнуть в закрытый магазин в Париже.