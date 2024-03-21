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Россиянин надругался над шестилетним сыном в туалете торгового центра

РЕН ТВ: в Ленобласти мужчину заподозрили в надругательстве над сыном в туалете

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Depositphotos

В Ленобласти мужчину задержали по подозрению в надругательстве над шестилетним сыном в туалете ТЦ. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел в декабре 2023 года в Кингисеппе. Сообщается, что 40-летний мужчина надругался над своим шестилетним сыном в туалете торгового центра.

Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подозреваемого задержали 20 марта. Отмечается, что ранее мужчина был судим по статьям о даче и получении взяток.

Ранее петербургский педофил надругался над двумя третьеклассницами.

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