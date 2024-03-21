Спецборт МЧС России доставил в Эль-Ариш гумпомощь

Спецборт МЧС России доставил гуманитарную помощь в египетский город Эль-Ариш. Об этом сообщает Telegram-канал ведомства.

«Она будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца», — говорится в сообщении.

Отмечается, что далее гумпомощь будет направлена в сектор Газа.

До этого МЧС РФ сообщало, что в общей сложности с ноября прошлого года Россия направила 19 рейсами для населения палестинского анклава более 450 тонн груза.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому субъектам РФ передадут 17,7 млрд рублей из резервного правительственного фонда в качестве компенсации средств, потраченных в 2023 году на размещение эвакуированных из сектора Газа. Средства должны покрыть размещение эвакуированных сроком на шесть месяцев.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.