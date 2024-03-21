В Белгородской области проверили систему оповещения

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предупредила, что в Белгородской области проводится техническая проверка системы оповещения. Об этом говорится в Telegram-канале мэрии Белгорода.

«Внимание! Город Белгород , Белгородский район, Борисовский район, Волоконовский район, Яковлевский городской округ. Техническая проверка системы оповещения», — сказано в сообщении.

Днем 19 марта российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) сообщила, что сигнал о ракетной опасности запустили в Валуйском округе Белгородской области. В Telegram-канале мэрии Белгорода уточнили, что под ударом оказалось село Кукуевка. Жителей населенного пункта призвали спуститься в подвал или другое укрытие. До этого в Шебекинском городском округе Белгородской области системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили воздушную атаку со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее над Воронежем перехватили украинский беспилотник.