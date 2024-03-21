Петербургский педофил надругался над двумя третьеклассницами

Педофил совершил надругательство над двумя третьеклассницами в Петербурге. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, инцидент произошел 19 марта на улице Остроумова. Педофил совершил надругательство над девятилетней девочкой и ее подругой того же возраста. Мать одной из школьниц обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнего мужчину, которого в 2018 году на два года осудили за аналогичное преступление. Отмечается, что он также наблюдался у психиатра-сексолога.

Подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Урале мужчину обвинили в избиениях и изнасилованиях падчериц.