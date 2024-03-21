В Петербурге спасают мужчину, упавшего под поезд метро

В Санкт-Петербурге врачи спасают 21-летнего молодого человека, который упал под поезд в метрополитене. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По его данным, инцидент произошел накануне на станции метро «Автово».

«Вечером 20 марта поезда на Линии 1 встали. На путях станции метро «Автово» оказался мужчина. К месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи. Они госпитализировали 21-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Медицинские специалисты установили, что молодой человек получил сочетанную рельсовую травму, открытую травму головного мозга, перелом костей свода и основания черепа. Кроме того, у него произошло кровоизлияние в мозг. Пока он находится в реанимации.

Накануне петербурженка попала в больницу после того, как столкнулась с машиной для перевозки отходов на Предпортовой улице. По версии правоохранителей, 25-летний молодой человек наехал на 17-летнюю девушку. В этот момент подросток переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Ранее школьницу госпитализировали с переломом позвоночника после падения с лошади.