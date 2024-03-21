Депутаты призвали наказать чиновников, запретивших бабушкам сидеть с детьми

Введенный в Чувашии запрет на присмотр бабушек за детьми противоречит Семейному кодексу, заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Она призвала отстранить от должности главу местных органов опеки, заявив, что обратится по этому вопросу к главе региона и Минпросвещения.

«Глава Чувашии в этой ситуации должен сделать выводы. Министр просвещения должен провести диалог со всеми регионами, чтобы органы опеки соответствовали высокой миссии поддержки семьи, возложенной на них государством», — подчеркнула депутат в беседе с НСН.

Она назвала действующий запрет «вопиющим случаем», подчеркнув, что он говорит о глупости и непрофессионализме принимавших такое решение чиновников. После такого громкого скандала следует как минимум проверить сотрудников органов опеки, считает парламентарий. Также она призвала разработать инструкцию для них по поведению с бабушками и дедушками, подчеркнув, что для России многопоколенная семья считается исконной традицией.

Напомним, накануне депутат Госдумы Ирина Филатова рассказала, что жители Чувашии жалуются ей на запрет оставлять детей со старшими членами семьи. Как оказалось, региональные чиновники ввели за это штрафы, а в местных органах опеки сочли неисполнением родителями обязанностей по воспитанию.

Россиянам ранее назвали дату начала работы реестра многодетных семей.