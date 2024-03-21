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Россия передала Украине шестерых детей

ТАСС: Россия передала Украине шестерых детей

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Александр Кряжев/РИА Новости

Россия при посредничестве Катара передала Украине шестерых детей. Об этом сообщает ТАСС.

Воссоединение с семьями состоялось в дипломатической миссии Катара в Москве. Отмечается, что процедура проходила при участии посла Катара Ахмеда бен Насера бен Джасима Аль Тани и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

19 февраля Мария Львова-Белова сообщила, что Россия с помощью Катара передала Украине 11 детей, которые воссоединились со своими семьями в катарском посольстве в Москве. При этом посол Катара в РФ Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани заявил, что страна всегда защищает права детей. Он также поблагодарил российскую сторону за содействие.

1 февраля кардинал Маттео Дзуппи, назначенный посланником Папы Римского по вопросу миротворческой миссии на Украине, полагает, что помощь в возвращении украинских детей на родину будет способствовать завершению конфликта.

Ранее сообщалось, что около 9 тысяч детей планируют эвакуировать из Белгородской области.

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