Эксперты рассказали, как убрать жировые отложения на боках

Фитнес-тренеры рекомендуют комплексно относиться к решению каждого отдельного вопроса, в том числе если речь идет об избавлении от жира на животе и боках. Локально жир не сгорает, он распределен по всему телу, поэтому даже при акценте в тренировках на одну из областей, сгорать жир будет не только в этой зоне, выяснила Общественная Служба Новостей.

Самым лучшим считается комплексный подход, который включает в себя питание и умеренную кардионагрузку.

В первую очередь рекомендуется снизить потребление сахара и простых углеводов. Они вызывают резкий скачок уровня сахара в крови и стимулируют выработку инсулина, который способствует образованию и накоплению жира. Вместо этого в рацион следует добавить белок, надолго дающий чувство сытости и формирующий мышцы, а также овощи, зелень, орехи и достаточное количество воды.

Специалисты подчеркивают важность режима питания. Нельзя сидеть на диетах, так как они только замедляют метаболизм. Есть следует регулярно, чтобы поддерживать нужный уровень сахара в крови. Также такой подход позволяет контролировать аппетит и удерживаться от переедания. Лучше всего разбить весь рацион на небольшие, но частые приемы пищи, чтобы поддерживать необходимый обмен веществ.

Сжиганию жира лучше всего способствуют кардионагрузки – бег, быстрая ходьба, занятия на велотренажере, эллипсоиде и так далее. Эти упражнения следует дополнить нагрузкой на область живота. К ним относятся кручение обруча, скручивания, боковые наклоны, планка и другие.

Напомним, врачи считают, что сбросить лишний вес помогают употребление супов и достаточного количества воды, медленное пережевывание пищи и достаточное количество сна.

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