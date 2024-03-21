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В ЦИК назвали избирательную кампанию на выборах президента РФ очень чистой

Памфилова: ЦИК не получил ни одной жалобы, которую должен был бы рассматривать

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что ЦИК не получил ни одной жалобы, которую должен был бы рассматривать. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Памфиловой, избирательная кампания прошла очень чисто, а отмены результатов голосования не было ни на одном участке.

Глава ЦИК отметила, что для срыва выборов президента РФ была сформирована система профессиональных жалобщиков. По ее словам, в комиссию поступило 14 389 обращений, половина из которых были сфальсифицированы из-за рубежа. Лишь 459 жалоб о возможных нарушениях на выборах оказались реальными.

Памфилова также заявила, что явка на выборах с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

21 марта в ЦИК привезли итоговые протоколы президентских выборов, которые находятся в 91 папке. Сегодня комиссия должна официально объявить результаты прошедшего голосования.

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путина объявили победителем на выборах президента России в США.

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