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В российском регионе появится банк спермы бездетных участников СВО

В ХМАО власти инициировали создание банка спермы бездетных участников СВО

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Игорь Щеглов/Official group №1/VK

Уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стребкова рассказала о планах формирования банка спермы и ДНК бездетных военнослужащих. Об этом пишет издание NEFT.

Сегодня стало известно, что в округе создадут банк спермы бездетных мужчин, которых отправляют на специальную операцию по призыву. По словам Стребковой, предложенная ею инициатива, принятая к разработке в ХМАО, вскоре должна запуститься и в других регионах.

«Мы сегодня инициируем вопрос формирования банка не только ДНК, но и спермы военнослужащих, призванных на службу и не имеющих детей. Считаю, что это очень важно для продолжения рода военнослужащему. Данную инициативу мы уже оформили, запускаем ее на федеральные площадки», — заявила омбудсмен.

Известно, что ранее в нескольких российских регионах уже озвучивали аналогичные предложения, вопрос также поднимался на федеральном уровне. Однако, судя по всему, Югра станет первым регионом, в котором эта идея будет реализована.

Ранее в Госдуме поддержали списание с ветеранов СВО процентов за период кредитных каникул.

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