В ЦИК РФ назвали показатель итоговой явки на выборах президента РФ

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что итоговая явка на выборах президента РФ с учетом дистанционного электронного голосования составила 77,49%. Об этом сообщает ТАСС.

«В абсолютном выражении в выборах приняли участие 87 576 075 избирателей. В истории современной России подобного показателя еще не было», — сказала председатель ЦИК.

Памфилова также заявляла, что качество проведения выборов президента РФ можно оценить как высокое.

21 марта в ЦИК привезли итоговые протоколы президентских выборов, которые находятся в 91 папке. Сегодня комиссия должна официально объявить результаты прошедшего голосования.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

15–17 марта в России состоялось голосование на выборах президента РФ, по результатам которого победил действующий глава государства Владимир Путин. По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов политик получил 87,28% голосов. Как прошли исторические выборы в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в ЦИК назвали результат Путина на выборах президента за рубежом.